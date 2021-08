Onschuldige dakloze gecolloqueerd en twee jaar opgesloten nadat hij verward werd met gezochte misdadiger

Een dakloze uit Hawaii werd in 2017 onterecht twee jaar opgesloten in een psychiatrische instelling, zo bericht Sky News. De autoriteiten hadden de onfortuinlijke veertiger verward met een andere man die gezocht werd voor een inbreuk op zijn probatievoorwaarden in een drugszaak. De dakloze schreeuwde al die tijd zijn onschuld uit maar kreeg geen gehoor, integendeel: hij kreeg steeds zwaardere medicatie toegediend.



Toen de autoriteiten hun blunder inzagen werd de dakloze, Joshua Spriestersbach genaamd, in alle stilte vrijgelaten, zo staat te lezen in de rechtbankdocumenten in Hawaii. Vorige week verzocht het Hawaii Innocence Project, een organisatie die pleit voor de vrijlating van onschuldigen achter tralies, om het vonnis in de zaak van Spriestersbach terug te draaien en zijn naam te zuiveren.



De helse beproeving van Spriestersbach begon vier jaar geleden, toen hij in slaap viel op een stoep in Honolulu terwijl hij in een lange wachtrij stond bij de voedselbedeling van een opvangcentrum. Toen een politieagent hem wekte, dacht Spriestersbach eerst dat hij een uitbrander zou krijgen omdat hij het stedelijk verbod op zitten of liggen op publieke trottoirs geschonden had. Maar de agent verwarde hem met ene Thomas Castleberry, die gezocht werd wegens een inbreuk op zijn probatievoorwaarden in een drugszaak uit 2006.



Volgens het Hawaii Innocence Project stond Spriestersbach vanaf dat moment bij de autoriteiten zonder pardon te boek als Thomas Castleberry. In de ogen van de arm der wet was hij de gezochte misdadiger. De advocaten van de dakloze verklaren dat de persoonsverwarring nooit was gebeurd indien de autoriteiten gewoon de politiefoto’s en vingerafdrukken van de twee mannen naast elkaar hadden gelegd.



Het feit dat Spriestersbach zijn onschuld staande hield en mordicus beweerde dat hij niet Castleberry was, werd opgevat als indicaties van een psychische stoornis. Hij werd gedwongen opgenomen in de psychiatrische vleugel van het Hawaii State Hospital. «Hoe meer Spriestersbach zijn onschuld proclameerde, hoe meer hij door de medische staf gezien werd als een psychotische patiënt met waanideeën, en hoe zwaardere medicatie hij toegediend kreeg», aldus het Hawaii Innocence Project. «Niemand geloofde hem.»



Uiteindelijk vond Spriestersbach gehoor bij een psychiater van het ziekenhuis, die zich het lot van zijn patiënt aantrok en de zaak zou uitvlooien. Enkele zoekacties op Google en telefoontjes met diverse instanties brachten aan het licht dat Spriestersbach elders verbleef tijdens de eerste arrestatie van Castleberry. Vingerafdrukken en foto’s bevestigden dat Spriestersbach twee jaar lang onschuldig opgesloten was geweest. Hij werd vervolgens snel en in alle stilte vrijgelaten, zo staat in het dossier.



Er zijn aanwijzingen dat de verantwoordelijke instanties hun blunder aanvankelijk wilden toedekken. «Er werd een geheime meeting gehouden met alle partijen, behalve met Spriestersbach zelf», zo staat in de rechtbankdocumenten. «Er bestaan geen verslagen van die vergadering.»



Na zijn vrijlating belandde de 50-jarige Spriestersbach bij een opvangcentrum voor daklozen, dat zijn familie contacteerde. Hij verblijft nu bij zijn zus in de Amerikaanse staat Vermont en vertikt het om buiten te komen: «Hij is te bang dat ze hem weer zullen opsluiten», verklaart zijn zus.

13-08-2021 10:28:23 BatFish

Arme man. En wat is er gebeurd met die politieagenten die hun werk niet hebben gedaan?

13-08-2021 11:55:19 Emmo

Vingerafdrukken en foto’s bevestigden dat Spriestersbach twee jaar lang onschuldig opgesloten was geweest. En ik maar denken dat het nemen en controleren van vingerafdrukken tot de standaard identificatiemethoden behoorde



: Die krijgen een medaille, promotie en een eervolle vermelding omdat ze gedurende twee jaar een gezocht misdadiger achter de tralies hebben weten te houden En ik maar denken dat het nemen en controleren van vingerafdrukken tot de standaard identificatiemethoden behoorde @BatFish : Die krijgen een medaille, promotie en een eervolle vermelding omdat ze gedurende twee jaar een gezocht misdadiger achter de tralies hebben weten te houden

