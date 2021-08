Priester naait mond dicht uit protest tegen klimaatontkenners

Een 71-jarige priester heeft vorige maandag een protestactie gevoerd bij de gebouwen van News UK in Londen. Door zijn mond dicht te naaien wou hij de «systematische onderdrukking van klimaatwetenschappelijk nieuws» bij de nieuwsmerken in de portefeuille van mediamogul Rupert Murdoch aan de kaak stellen.



Pastoor Tim Hewes noemt Murdoch in een YouTube-video een «klimaatontkenner, huichelaar en obstakel». Hij beweert dat de mediamagnaat invloed uitoefent op overheden, waardoor de strijd tegen de klimaatcrisis gehypothekeerd wordt.



Hewes dient de Anglicaanse Kerk in het bisdom Oxford. De voormalige tandarts voerde zijn actie aan de zijde van de 62-jarige pastoor Mark Coleman, die een brief overhandigde aan de chef milieu bij de krant The Times. Hij nodigde hem uit tot een gesprek.



Naar eigen zeggen naaide Hewes zijn mond dicht als «wanhoopsdaad», als vertegenwoordiger van zij die «onnoemelijk gefrustreerd zijn omdat ze niet gehoord worden». «Er zijn talloze mensen overal ter wereld die geen stem hebben en gebukt gaan onder de klimaatcrisis», verklaart Hewes. «De waarheid achter de klimaatcrisis wordt achtergehouden en doodgezwegen, terwijl zij die lijden geen gehoor vinden. Rupert Murdoch is hiervoor verantwoordelijk. Hij maakte klimaatwetenschap monddood, alsof hij in hoogsteigen persoon de lippen van de wetenschappers heeft toegenaaid. (…) Met mijn actie wil ik deze waarheid onthullen voor het publiek.» Voorts vindt Hewes dat de media-organisatie van Murdoch moet terechtstaan voor «zijn rol in de verwoesting van het leven op onze planeet».



Tijdens zijn actie hield hij een bordje vast met het opschrift ‘Murdoch – de meest destructieve man in de geschiedenis van onze planeet?’ Na twee uur hield hij zijn actie voor bekeken en verwijderde hij de draadjes in zijn mond.



Hewes is met zijn actie niet aan zijn proefstuk toe: in maart 2020 lijmde hij zichzelf vast aan meubilair in een Londense rechtbank in het kader van een protestactie van de klimaatbeweging. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 14 dagen cel.

De klimaatontkenners zullen zéér onder de indruk zijn van deze actie

Klimaatontkenner.. Misschien moeten ze eerst eens met een kloppende terminologie komen.



Ik bedoel.. Ik ontken geen enkel klimaat hoor. Ik erken dat er een zee-, land-, pool-, tropisch-, hooggebergte-, toendra-, steppe-, woestijn-, en savanneklimaat bestaan.

