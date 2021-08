Vrouw zoekt haar vriend op in Google en doet choquerende ontdekking

Een Amerikaanse vrouw googelde na anderhalf jaar voor het eerst de naam van haar vriend. Ze kwam te weten dat de man een dubbelleven leidde.



De vrouw, ene Priscilla uit Washington, doet haar verhaal op TikTok. Ze was anderhalf jaar samen met haar vriend. Vorige week waren ze samen op reis, maar vlak voor ze terug naar huis zouden gaan, verloor hij zijn telefoon en portefeuille. Zij nam de vlucht alvast en hij zou haar contacteren van zodra hij een telefoon had.



Haar buikgevoel zei haar dat er iets niet klopte, dus zocht ze hem voor de eerste keer ooit op Google op. Na een korte zoektocht zag ze dat zijn naam gelinkt was aan een geboortelijst die enkele dorpjes verder lag. Opvallend, want hij heeft een zeldzame achternaam. Ze zocht de moeder van de baby op en vond haar op Instagram. «De baby lijkt als twee druppels water op hem. Ik was er 1000% zeker van dat hij de vader is. Toen ik verder zocht, zag ik foto’s van hem terwijl hij de baby vastheeft», vertelt ze.



De man leidde al die tijd een dubbelleven. Priscilla confronteerde zowel de man als de vrouw ermee. Sindsdien heeft ze haar vriend niet meer gehoord. «Alles gebeurt met een reden. Gelukkig heb ik het ontdekt. Wie weet hoe lang hij mij aan het lijntje gehouden zou hebben», besluit ze.

