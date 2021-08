Brandweer Scheemda kapt boom om poes Odie te redden

,,Echt waar?” Stadsecoloog Jan Doevendans kan het haast niet geloven. In Scheemda heeft de brandweer maandag een boom omver gezaagd om een kat te redden. ,,Dat is een apart verhaal.”

Het beest, Odie genaamd, zat sinds zaterdag in de boom. Meerdere pogingen van de brandweer om het dier eruit te halen, mislukten. Vervolgens werd de zaag in de boom gezet. Doevendans verbaast zich over deze actie. ,,Maar ja, ik was er niet bij. Het is wel een draconische maatregel. Jammer van de boom, maar de kat is gered.”



Doevendans legt uit dat katten niet altijd uit zichzelf uit een boom of van een dak komen in weerwil van de mare dat een kat altijd op zijn pootjes terecht komt.

,,Of zo’n dier kan er niet meer uit komen door een verwonding of zo’n dier wordt overmand door angst. Als ze dat in de kop hebben, dan kun je hoog of laag springen, ze komen dan niet meer uit de boom.”

Zo’n door angst bevangen kat met voer lokken heeft geen zin. ,,Ze gaan liever dood dan dat ze gaat eten.”

Volgens Doevendans werkt het bij mensen net zo. ,,Je hebt mensen die in een hoog brandend gebouw uit angst liever blijven zitten, dan dat ze uit het raam springen om in zo’n vangnet terecht te komen.”

De ecoloog uit Groningen blijft het opmerkelijk vinden dat de boom is gekapt. ,,Hoe kun je dat nou doen? Het blijft een rare soort, de mens.”

