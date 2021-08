Alleenstaande moeder plant trouwdatum met internetliefde en ontdekt dat het haar ex is

Een alleenstaande moeder uit Liverpool (VK) plande een huwelijk met een man die ze online ontmoette en ontdekte daarna dat het haar ex was.



Emma vertelde in een video dat ze smoorverliefd was op ‘Harry.’

Hij was ‘geweldig’ en alles waar ze voor had kunnen hopen in een man.



Na 6 maanden besloot het stel een datum te prikken voor hun huwelijk, schrijft Lad Bible. Tot op dat moment had Emma haar vriend nog niet in het echt gezien.



Echter werd ze achterdochtig, omdat hij altijd tijdens hun FaceTime gesprekken in een donkere kamer zat, of zodanig zat dat zijn gezicht niet helemaal of onherkenbaar in beeld was.



Het stel was van plan om elkaar te ontmoeten en Emma reisde zelfs van Liverpool naar een luchthaven in Londen om haar man persoonlijk te zien.



Helaas zei hij dat hij de ontmoeting moest afzeggen, omdat hij ‘zijn vlucht vanuit Dubai miste’ waar hij blijkbaar voor zaken zou zijn.



Emma schakelde vervolgens het MTV programma Catfish in om de zaak te onderzoeken. Kort daarna bleek dat Harry haar ex-vriend was. Na de ontdekking barstte Emma in tranen uit.



De vriend beweerde dat hij haar niet voor de gek wilde houden, maar dat was de enige manier om in contact te blijven met de ‘liefde van zijn leven’.

Reacties

12-08-2021 10:31:10 Mamsie

Misschien is ze nu anders over hem gaan denken en hebben ze nu samen een tweede kans..... Misschien is ze nu anders over hem gaan denken en hebben ze nu samen een tweede kans.....

12-08-2021 10:33:51 BatFish

@Mamsie : Ik denk eerder dat deze gast, omdat hij haar goed kende, precies die antwoorden kon geven die zij leuk / aantrekkelijk zou vinden. Dit lijkt op stalker gedrag - wegblijven van die kerel zou ik zeggen.

12-08-2021 10:42:32 Buick

Je gaat toch geen trouwdatum prikken als je elkaar nog niet eens hebt gezien?

Dan ben je een beetje van het padje.

12-08-2021 10:51:14 Emmo

@BatFish :

maar dat was de enige manier om in contact te blijven met de ‘liefde van zijn leven’. Gezien deze "quote" zou je best eens gelijk kunnen hebben.

Of ze daarom weg moet blijven van die vent is natuurlijk aan haar om te beslissen. Gezien deze "quote" zou je best eens gelijk kunnen hebben.Of ze daarom weg moet blijven van die vent is natuurlijk aan haar om te beslissen.

