Brandweer vist slang uit wc van Oostenrijker

In het Oostenrijkse Mödling, nabij Wenen, heeft de brandweer een slang uit de wc van een bewoner gevist. De bewoner had het dier gevonden in de spoel

Reacties

12-08-2021 08:40:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.171

OTindex: 27.535

Hangt waarschijnlijk af van hoe landelijk de man woont. Bij mij lopen er ook nog wel eens kikkers en andere beesten naar binnen als ik een deur open heb staan.

12-08-2021 10:37:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.721

OTindex: 20.596

@Emmo : Wel is de vraag hoe dat beest in de spoelbak van het toilet is gekomen. Daar is normaal geen echt open verbinding. Of hij moet eerst in het toilet gekropen zijn en dan via de pijp langs de vlotter?

12-08-2021 10:48:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.171

OTindex: 27.535

@BatFish : Moderne spoelbakken zijn dicht. Maar in het huis waar ik opgroeide was een hoge, open spoelbak.

