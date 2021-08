Jongeman verkleedt zich als vrouw om examen van vriendin af te nemen

Een man verkleedde zich als zijn vriendin om een eindexamen in haar plaats af te leggen.De uit Senegal afkomstige student Khadim Mboup misleidde leidinggevenden op de middelbare school van zijn vriendin gedurende drie dagen door zich als haar voor te doen.Zijn vriendin moest het eindexamen Engels afleggen, maar kon nauwelijks Engels spreken of schrijven.Om haar gerust te stellen en omdat hij van haar hield, besloot hij het examen af te nemen.Op de 4e dag ontdekte een van de examinatoren iets vreemd en werd de identiteit van de jongeman, die een pruik, jurk, sjaal, oorbellen en zelfs make-up droeg, onthuld.Het tweetal is gearresteerd, schrijft Oddely. Ze werden aangeklaagd voor fraude en riskeren 5 jaar celstraf.