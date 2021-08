Utrechtse eetpiraat krijgt nóg een gratis maaltijd en zit nu op water en brood

UTRECHT - Lekker eten in een restaurant, maar op het einde weigeren de rekening te betalen: dat gedrag heeft een man in Utrecht een ritje naar de politiecel opgeleverd.



De man had gegeten in een restaurant op het Vredenburg maar gaf daarna aan de rekening niet te gaan voldoen. Agenten herkenden hem als iemand die dit ook bij andere restaurants had gedaan. Ook had hij nog duizenden euro's aan bekeuringen openstaan.



De volgende maaltijd van de man hoeft hij daarom ook niet te betalen. Hij zit nu op water en brood in een politiecel.



