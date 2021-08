Boze bewoners geven politici vervuild rivierwater om te drinken

Boze dorpelingen in Kenia uitten hun ontevredenheid door politici tijdens een vergadering vervuild water te geven om te drinken.De bewoners wezen op de slechte behandeling die deze politici ze geven en beschuldigden ze ervan de gemeenschap in de steek te hebben gelaten.De bewoners zeggen de loze beloften meer dan zat te zijn, schrijft Face of Malawi en serveerden de politieke leiders netjes met vuil water in plastic flessen.Dit is het water dat de bevolking drinkt, dus als de politici het verwerpen, betekent dat het niet goed is voor menselijke consumptie.Geen van de aanwezige leiders raakten de flessen met water aan.Het was een heldere boodschap aan de leiders dat het drinkwaterprobleem in het gebied aangepakt moet worden.