Stadsbeiaardier viral nadat metalband video deelt: Buiten mijn comfortzone

Het is niet echt het muziekgenre dat je verwacht te horen vanuit een kerk. Toch klonk er onlangs echt heavy metal uit de klokkentoren in Weert. Stadsbeiaardier Frank Steijns en gitarist Jitse Zonneveld lieten een knap staaltje metal horen met het nummer 'Ace of Spades' van Motörhead. Het optreden werd opgepikt door de Britse band zelf, die het gisteren deelde op YouTube.Tijdens het Torenfestival Weert, waar mensen op zeventig meter afstand konden genieten van live muziek, speelde Steijns samen met gastmuzikanten deze zomer een maand lang allerlei muziek. "Dit was het eerste en enige muziekfestival dat coronaproof doorgang kon vinden. De stad was onze concertzaal en wij zaten op tientallen meters hoogte", vertelt hij aan EditieNL.Gitarist Zonneveld is groot fan van Motörhead en had dit verzoeknummer ingediend bij Steijns. "Ik kende het helemaal niet. Maar als je Jitse om drie uur 's nachts wakker maakt, kan hij het gelijk voor je spelen." Van het een kwam het ander en binnen no time ontving hij de noten in zijn mailbox.De beiaardier had nauwelijks voorbereidingstijd. "We konden niet echt repeteren, want dan zou de hele stad het al horen", legt hij uit. De twee zijn een uurtje van tevoren naar boven gegaan en hebben nog even kort op een nep-carillon geoefend. "De eerste uitvoering moest meteen goed zijn."Toen was het moment suprême eindelijk daar: "Ik was bang dat ik gearresteerd zou worden, zo hard klonk het door de hele stad. Maar iedereen keek met open mond naar boven. Dat was hartstikke gaaf." Na het optreden hebben ze een filmpje gedeeld op Facebook. Al snel hadden honderdduizend mensen het bekeken."Jitse belde me ineens op. Hij ging helemaal uit zijn plaat, want de band had ons filmpje gedeeld op YouTube en op andere socialmediakanalen." Motörhead schreef erbij: 'Dit vinden we nou echt leuk.' Al snel kwamen er reacties van over de hele wereld binnen. Ook The Village People – bekend van het het nummer YMCA – heeft de video gedeeld.De stadsbeiaardier speelt al 25 jaar carillon en maakt ook deel uit van het orkest van André Rieu. Hij probeert de muziek en het instrument dichter bij de mensen te brengen. Steijns heeft al eens met Blof opgetreden en vele nummers gecoverd. "Maar zo ver ben ik nog nooit buiten mijn comfortzone gegaan."Of er een nieuwe editie komt? Waarschijnlijk wel. "Er is enorm veel vraag naar."