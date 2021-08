Wanhopige man biedt zijn nier te koop aan op straat

Een gefrustreerde man is de straat opgegaan om zijn nier te verkopen.In een video die viraal gaat is de man uit Nigeria te zien die op een drukke hoek van een straat staat met een bord waarop stond dat hij zijn nier ten verkoop aanbood.Op het bord stond: ‘verse nier voor de verkoop’. Dat meldt Legit.Velen waren van mening dat de man zeker ernstig in de problemen zat.Het incident vond plaats in de hoofdstad Lagos.