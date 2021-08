Medische blunder: vrouw krijgt coronavaccin in plaats van anticonceptie-injectie

Een vrouw die donderdag naar een kliniek ging om een anticonceptie-injectie te krijgen, kreeg in plaats daarvan per ongeluk een Sinovac-injectie.



De 32-jarige vrouw uit Hong Kong zegt dat ze zich realiseerde dat er iets niet klopte toen ze merkte dat de naald waarmee ze kort ervoor was geprikt langer was dan de naalden die gebruikt werden tijdens haar vorige anticonceptie-injecties.



Toen ze de dokter vroeg wat hij net had toegediend, antwoordde hij dat het Sinovac was. “Ik ben hier om de anticonceptie-injectie te krijgen, niet Sinovac,” vertelde de vrouw.



De arts gaf de fout toe en bood aan om de anticonceptie-injectie opnieuw te doen, maar ze weigerde.



Ze had zich eerder laten inenten met het Pfizer vaccin, schrijft

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: