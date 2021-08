Politieagent slaat vrouw in de boeien tijdens wegcontrole omdat ze zijn avances afwijst

Politieagent Brian sloeg een 27-jarige vrouw in de boeien omdat ze geen interesse had in zijn mooie praatjes.



De Zimbabwaanse vrouw reed na werk rond elf uur in de avond terug naar huis.



De van beroep mortuarium medewerkster werd tijdens een routine controle staande gehouden door een groep politieagenten, waaronder Brian.



Hierna probeerde hij de vrouw te versieren, hetgeen ze niet op prijs stelde.



Brian voelde zich volgens het Afrikaanse nieuwsmedium FoM erg in verlegenheid gebracht na te zijn afgewezen, waarop hij de vrouw aanhield.



Tijdens de rechtszaak haalde hij aan dat ze tijdens haar staande houding niet meewerkte en stenen gooide richting de politie.



De 27-jarige vrouw bestrijd dat echter en zegt dat Brian boos werd na te zijn afgewezen.



De rechter heeft uiteindelijk besloten de vrouw noch Brian aan te klagen.

Reacties

11-08-2021 07:34:24 omabep

Oudgediende



Wat een onzin kan die man vertellen. Ik heb ook een lading stenen in mijn auto liggen voor het geval dat.Wat een onzin kan die man vertellen.

