Klant achtervolgt winkeldief in Groningen en rijdt hem klem op de Timpweg

Een winkeldief is vrijdagmiddag op de Timpweg in Groningen na een achtervolging klemgereden en aangehouden.

De man werd rond 16.00 uur in het filiaal van de Bristol aan de Rijksweg op heterdaad betrapt toen hij er met een tas vol sportkleding vandoor wilde gaan. Hij sprintte de winkel uit toen het alarmpoortje afging.

Een klant zag hoe de dief op de fiets sprong en wegreed. Daarop stapte de klant in zijn auto en zette de achtervolging in. De dief werd 2 kilometer verderop klemgereden op de Timpweg.

Meerdere politieauto’s rukten uit voor het incident. De dief werd door agenten aangehouden en meegenomen naar het bureau.

