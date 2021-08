Indonesische leger test niet langer of vrouwen nog maagd zijn

Tientallen jaren moesten vrouwen die in het Indonesische leger wilden, maagd zijn. Het leger maakt nu een eind aan de omstreden maagdelijkheidstests.



De test stond in Indonesië bekend als de tweevingertest: artsen staken twee vingers in de vagina van een vrouw om te controleren of het maagdenvlies nog in tact was. Zo niet, dan mocht de rekruut niet het leger in. Ook weigering van de test leidde tot uitsluiting.



Anindi (anoniem) weigerde 23 jaar geleden de test. “Ik wilde niet betast worden zonder mijn toestemming. Dus ik zei tegen de arts dat ze moest stoppen en vertelde haar dat ik geen maagd was. Ik stopte haar niet omdat ik bang was dat ze erachter zou komen dat ik geen maagd meer was, maar omdat ik me ongemakkelijk voelde bij de procedure. Dat trauma is blijkbaar de prijs voor vrouwelijke rekruten om het leger in te gaan.”



Het Indonesische leger stelt nu te stoppen met de tests. “Deze omschakeling zal meer kansen bieden voor vrouwen”, zegt Alim Qibtiyah, een commissaris bij de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen. “Het is niet eerlijk dat van vrouwen werd geëist om hun ‘moraal’ te bewijzen door middel van een maagdelijkheidstest. Bij mannen valt dat immers toch ook niet te controleren door een test?”

