Opmerkelijke vis met menselijke tanden gevangen in VS

Het lijkt een photoshop, maar dat is het niet. De vis met 'mensentanden' op deze foto , die deze week de wereld over gaat, bestaat echt en werd eerder deze week gevangen in de VS.Het gaat om een schaapskopbrasem: voor de oostkust van de VS, Mexico en Canada een veelvoorkomende soort. En de nietsvermoedende hengelaar, beroepsvisser of bezoeker van een aquarium die de schaapskopbrasem ziet, kan zomaar ontgaan waarom de soort bij de rest van de wereld zo op de lachspieren werkt.Totdat hij of zij de moeite neemt om de vis in de bek te kijken. Maar bij Jennette's Pier in North Carolina, waar sportvissers terecht kunnen, zagen ze wél wat veel beroepsvissers al lang niet meer zien en plaatsten ze deze foto:De schaapskopbrasem wordt zo genoemd omdat zijn kop wel wat weg heeft van een schaap. De vis wordt in de VS veel gevangen omdat hij -volgens Amerikanen vooral gefrituurd- erg smakelijk is.Zijn opmerkelijke gebit gebruikt hij om de schelpen van mosselen en oesters te vermalen.