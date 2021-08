Scooterrijder rijdt al drie jaar met beschermingssticker op zijn ‘nieuwe’ helm

Politieagenten in Oost-Friesland troffen tijdens een surveillance een scooterrijder aan die wat twijfelachtig rond reed. Het bleek dat de bestuurder d

09-08-2021 22:16:55

Pfff. Niet op zijn helm.. oké technisch gezien wel... maar op het glas waar hij doorheen zou moeten kijken. En die heeft dan zijn rijbewijs gehaald etc.. ik verbaas me er zelfs over dat ie geen boete heeft gekregen, dit is echt levensgevaarlijk!