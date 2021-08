Jogster spuugt naar moeder en krijgt boete van 1.750 euro

Janet North is een 62-jarige jogger. Op 11 februari van dit jaar had zij een woordenwisseling met Naydine Clarke, een moeder die haar kind op school afzette. De moeder stond ‘in de weg’, wat Janet North niet kon verdragen.



Nadat wat verwensingen aan het adres van Clarke liep North voorbij en keerde even later terug om de jonge moeder te bespugen. “Ze spuugde in mijn gezicht. Het ging in mijn mond en het liep langs mijn gezicht,” vertelde Naydine Clarke aan de rechtbank.



Van haar kant, ontkende Janet North het incident. Een Engelse rechter heeft haar uiteindelijk een boete van 1.750 euro opgelegd.

Reacties

Quote:

“Ze spuugde in mijn gezicht. Het ging in mijn mond



Ik slik het niet in, ik spuug het niet uit, ik ga er zó mee naar de politie! Ik slik het niet in, ik spuug het niet uit, ik ga er zó mee naar de politie!

