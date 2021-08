Geestelijke laat zich levend begraven, belooft volgelingen dat hij zal herrijzen als Jezus en sterft

Een kerkleider liet zijn volgelingen hem levend begraven, omdat hij ervan overtuigd was dat hij zou herrijzen als Jezus Christus. Echter stierf hij.



De 22-jarige James Sakala uit Zambia sommeerde leden van zijn kerk om hem levend te begraven, omdat ze getuige zouden zijn van een tweede ‘opstanding’, schrijft Face of Malawi.



Terwijl de priester begraven lag, zongen de volgelingen lofliederen en aanbaden God in vreemde tongen in afwachting van een manifestatie van de goddelijke bevrijding.



Echter, loflied na elkaar, vreemde tongen op vreemde tongen, maar Sakala was niet in staat om te herrijzen zoals hij had beloofd.



Alle pogingen om hem te doen herrijzen, bleken zinloos, waarna de volgelingen besloten om hem uit het graf te halen.



Sakala was echter heengegaan.



De politie is op zoek naar eenieder die heeft geparticipeerd aan de mislukte wederopstanding.

Quote:

Echter, loflied na elkaar, vreemde tongen op vreemde tongen



Dus terwijl de toeschouwers stonden te tongen

heeft hij zijn zwanenzang gezongen.

