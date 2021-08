09-08-2021 14:37:49

De agenten vertelden de 54-jarige Nederlander dat gemotoriseerde privéboten over het algemeen niet zijn toegestaan op het riviertje en schreven daarnaast een proces-verbaal uit wegens meerdere overtredingen van het water- en scheepvaartrecht.

Over het algemeen? Weinig specifiek. Wat mag nu wel en wat mag nu niet? Is dat duidelijk aangegeven of wordt je als vakantieganger geacht alle bijzondere bepalingen van alle Duitse vaarwegen te kennen (zou me niets verwonderen, in Duitsland)En verder, Ik vraag me af welke verordeningen hier van toepassing zijn. Zowel het binnenvaartreglement als het rijnvaartpolitiereglement (van toepassing op het gehele stroomgebied van de Rijn) zijn er geen van toepassing zijnde bepalingen voor dit soort vaartuigen (romplengte 2,5 tot 20 meter, experimenteel vaartuig)Voor zover ik weet uiteraard.