Kersverse moeder (26) maakt zich ernstig zorgen na lekken moedermelk uit oksel

Slechts twee dagen na de bevalling begon een 26-jarige vrouw pijn te voelen in haar rechter oksel.



Toen artsen drukten op de ronde massa in haar oksel kwam er een witte substantie uit, zo schrijven ze in The New England Journal of Medicine.



Het team diagnosticeerde de vrouw uit Portugal met polymastie; ze had extra borstweefsel op een plek waar het niet hoorde.



Op sociale media meldde ze dat ze zich ernstig zorgen maakte om haar conditie.



Volgens onderzoek heeft 6% van de vrouwen wereldwijd polymastie, Modern Surgical Pathology spreekt van slechts 2%. De conditie is in ieder geval zeldzaam, zeggen medici.



In sommige gevallen hebben vrouwen naast dit extra borstweefsel een tepel of tepelhof, maar in andere gevallen is alleen het borstweefsel aanwezig.



Mannen kunnen overigens ook polymastie hebben, maar dat is nog zeldzamer.

