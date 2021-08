Zeshonderd vissen van Limburgse visvereniging zoek

Een hengelsportvereniging uit het Limburgse Broekhuizenvorst is alle vissen kwijt. Door de overstromingen van vorige maand kwamen de visvijvers van de vereniging in de Maas te liggen. Ruim zeshonderd vissen zijn vervolgens de rivier in gezwommen.



Het is een financiƫle klap voor de vereniging, want de karpers kosten ongeveer 200 euro per stuk. Hoewel het hoogwater niet onverwacht kwam, was het voor de vereniging niet mogelijk om de honderden vissen voor de overstromingen uit de vijver te halen. "600 tot 700 vissen, waar laat je die?", zegt Pascal Flink van Hengelsportvereniging Willem Een tegen 1Limburg.



Het is extra zuur voor de vereniging dat de vissen juist nu verloren zijn gegaan. Er wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe vijver die een stuk verder van de Maas ligt. Alle vissen zouden daar volgend jaar naartoe worden verplaatst. De club hoopt met een crowdfundingsactie 28.500 euro op te halen om nieuwe vissen te kopen.

Reacties

08-08-2021 20:32:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.092

OTindex: 27.534

In Amerika schijnen die karpers een plaag te zijn. Kunnen ze daar niet een aquarium met een paar honderd van die jonge beesten bestellen?



Overigens, nou hebben ze de kans op een écht sportieve manier om die beesten uit de rivier te hengelen. Vissen vangen in een vijver, daar is geen lol aan, lijkt me.

08-08-2021 20:38:20 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.741

OTindex: 2.016

Hoe definieer je een vijver? Wanneer wordt een hoopje een stapel en een stapel een heuvel?



Laatste edit 08-08-2021 20:39

08-08-2021 20:40:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.098

OTindex: 85.795

Nou, kwestie van hengeltjes uitgooien in de Maas. Lijkt me veel spannender en sportiever.

Uit een vijver vissen...... is dat nu leuk?

08-08-2021 20:55:01 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.741

OTindex: 2.016

Ik heb in kweekvijvers gevist waarvan je de overkant amper kan zien hoor.

08-08-2021 22:03:11 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.744

OTindex: 37.581

hopelijk maken die vissen het goed in de natuur, want ze zullen niet meer teruggevonden worden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: