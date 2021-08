Spokenjaagster maakt val van 6 meter nadat paranormaal onderzoek gruwelijk fout loopt

Het leven van een Amerikaanse spokenjaagster hangt aan een zijden draadje. Tijdens een paranormaal onderzoek in Buffalo, New York, in een monumentaal pand van de stad, maakte de vrouw een val van zes meter.



Volgens The Buffalo News was de 35-jarige anonieme vrouw samen met een man op zoek naar geesten in een eeuwenoud treinstation, waar het volgens velen zou spoken. Maar tijdens de zoektocht liep het gruwelijk fout: de vrouw viel door het dak en maakte een val van maar liefst zes meter. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar het is niet duidelijk welke verwondingen ze heeft opgelopen. De man raakte niet gewond. Het duo had geen toestemming om het gebouw te betreden, maar vooralsnog werd er geen klacht ingediend tegen de twee.



Het Buffalo Central Terminal was in gebruik van 1929 tot 1979, waarna het in verval geraakte.

Reacties

08-08-2021 18:23:16 Grouse

Is 92 jaar eeuwenoud?

08-08-2021 18:26:58 botte bijl

Amerikanen vinden toch alles heel erg oud

