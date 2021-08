Familie klaagt begraafplaats aan: lijkkist 79- jarige vrouw was te groot voor graf

De familie van een 79- jarige vrouw heeft de Evergreens begraafplaats in New York City aangeklaagd omdat het graf te klein was voor de overledene.



De lijkkist met daarin het stoffelijk overschot van de bejaarde werd op 24 juni zodanig gedrukt in het graf, dat haar handen naar buiten konden wiebelen.

Reacties

07-08-2021 22:34:35 Grouse

Maar waarom was het gat te klein?

Was de overledene zo groot (dik?) of was het gat kleiner dan gewoonlijk?

Bij GFC altijd vragen.

07-08-2021 23:26:24 Mamsie

Quote:

dat haar handen naar buiten konden wiebelen.



De overledene had vroeger haar moeder geslagen en daarom stak nu haar hand boven haar graf uit. Wiebelend en al.

07-08-2021 23:42:48 Emmo

@Grouse :

Bij GFC altijd vragen. QuoteBij GFC altijd vragen. Dan kun je er goed wat bij filosoferen

