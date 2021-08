IJsberg verwondt drie personen in Titanic-museum

Drie bezoekers van de Titanic Museum Attraction in het Amerikaanse Pigeon Forge zijn gewond geraakt toen de ijsbergmuur bij het museum instortte. De gewonde gasten zijn naar het ziekenhuis gebracht, al is de ernst van de verwondingen nog niet bekend.Het museum laat weten dat ze geen idee hebben hoe dit ongeluk kon gebeuren. "De veiligheid van onze gasten en medewerkers staat altijd voorop. We zijn trots op de kwaliteit van ons onderhoud en we zorgen ervoor dat altijd de juiste veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd." De oorzaak wordt momenteel onderzocht en daardoor is de Titanic voorlopig gesloten.Voor de attractie is een groot deel van het bekende rampschip nagebouwd, zodat bezoekers kunnen ervaren hoe het was om mee te varen met de oceaanstomer. Onder meer de bekende grote trap is nagebouwd en ook enkele kajuiten en de brug zijn er te vinden. Daarnaast kunnen gasten de temperatuur van het ijswater voelen en krijgen ze op hun toegangskaartje de naam van een echte opvarende van de Titanic, waarvan ze aan het einde van de tour te horen krijgen of ze de ramp hebben overleefd of niet.