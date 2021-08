Jongeman beleeft ergste nachtmerrie tijdens autopsie

Tijdens een anatomieles op de universiteit, deed een medisch student een vreselijke ontdekking. Hij realiseerde zich dat hij het lichaam van een dode jeugdvriend aan het analyseren was.



Sommige beelden vervagen nooit, of je het leuk vindt of niet. Enya Egbe, een Nigeriaans student aan de universiteit van Calabar, vertelt over een voorval dat hem zeven jaar geleden overkwam, toen hij op weg was naar een anatomieles.



De jongeman stortte in toen hij besefte dat hij tegenover het lijk van Divine, een van zijn vrienden, stond. Hij rende gillend en huilend de klas uit, niet in staat om zijn jeugdvriend nog langer te bekijken. “We zouden samen naar een club gaan. Er waren twee kogelgaten in de rechterkant van zijn borst,” vertelde hij aan de BBC.



De jongeman slaagde erin contact te leggen met Divine’s familie, die wanhopig op zoek was naar hem nadat hij na een feestje werd gearresteerd. Hoewel zijn verwanten uiteindelijk zijn lichaam hebben teruggevonden, zijn de omstandigheden van Divine’s dood niet bekend.



“De meeste lijken die we op school gebruikten hadden kogels in zich. Ik voelde me zo slecht toen ik besefte dat sommige van de mensen misschien geen echte criminelen waren,” zei een andere student.



Voor de BBC-correspondent is het incident symptomatisch voor het inadequate systeem in Nigeria. Het belicht zowel het gebrek aan beschikbare instanties in Nigeria voor medische studenten als wat er kan gebeuren met slachtoffers van politiegeweld. Meer dan 90% van de lichamen die in medische scholen worden gebruikt, zijn van onbekende oorsprong. Dit zijn ‘niet opgeëiste’ lichamen, meestal van ‘neergeschoten criminelen’.



Maar in werkelijkheid zijn het ook vaak mensen die door veiligheidstroepen zijn neergeschoten. De professoren hebben zich verenigd en hopen op strengere wetten inzake het gebruik van lichamen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: