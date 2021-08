Mensen relaxen in hangmatten tussen hoogspanningskabel

De politie ziet een toename aan personen die ervoor kiezen om met hangmatten te relaxen tussen hoogspanningskabels.“Deze kabels hebben een vermogen van 75.000 kilovolt”, aldus de Amerikaanse politie in de staat Utah in een bericht op sociale media.De politie van de stad North Ogden zegt dat iedereen die op de torens wordt betrapt, wordt aangeklaagd en beboet, schrijft ABC4.“We zouden het echt vreselijk vinden om iemand gewond te zien raken door een val of elektrocutie”, zeggen de autoriteiten.“Ouders, geef dit alsjeblieft door aan je kinderen,” aldus de politie.