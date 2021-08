Schadeloket Groningen maakt 368.000 euro over naar de verkeerde personen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft 368.000 euro overgemaakt naar mensen die daar geen recht op hebben. Het geld had naar mensen moeten gaan die een schademelding hebben gedaan als gevolg van de gaswinning in Groningen, maar zij hebben tot op heden nog niets gekregen.



De fout is volgens IMG tot nu toe ontdekt bij 28 betalingen in de afgelopen twee maanden. Gemiddeld gaat het om iets meer dan 13.000 euro per vergoeding. De betalingen zijn overgemaakt naar verschillende verkeerde bankrekeningnummers. Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.



"De foutieve betalingen dateren uit de periode juni en juli 2021", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. "Onze eerste prioriteit is er nu voor te zorgen dat de rechthebbenden alsnog op korte termijn het bedrag krijgen uitbetaald waar zij recht op hebben."



De mensen die ten onrechte geld hebben gekregen, moeten dat weer terugbetalen. "Het IMG zal de onterecht uitbetaalde bedragen terugvorderen." Het IMG gaat contact opnemen met deze mensen en met de mensen die het geld eigenlijk hadden moeten krijgen.

Reacties

van dat geld kunnen die mensen weer veel bodem bewegen

Quote:

De mensen die ten onrechte geld hebben gekregen, moeten dat weer terugbetalen. En als die mensen dat niet doen?

Als je geld naar het verkeerde rekeningnummer overmaakt, ben je in de regel je centen kwijt, tenzij de ontvanger zo beschaafd is de boel terug te betalen. En als die mensen dat niet doen?Als je geld naar het verkeerde rekeningnummer overmaakt, ben je in de regel je centen kwijt, tenzij de ontvanger zo beschaafd is de boel terug te betalen.

Die mensen die nu dat geld hebben gehad die hebben misschien ook wel schade gehad.

In Groningen heeft bijna iedereen schade door die aardbevingen.





