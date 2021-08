Echtgenote verlaat haar man omdat hij 5 keer per dag naar het toilet gaat

De man bracht minstens drie kwartier per keer op het toilet door.



Hij maakte er een gewoonte van om dagelijks 4 tot 5 keer minstens 45 minuten door te brengen op het toilet. Zelfs het plassen duurde 40 tot 45 minuten. Dat meldt News.com.



“Mijn man ‘Justin’ begon veel tijd door te brengen op het toilet nadat we in ons nieuw huis introkken”, schreef de vrouw in haar bericht op het sociale media platform Reddit.



“Ook al hadden we gasten thuis, hij bleef gewoon op het toilet zitten met zijn telefoon,” zegt zijn vrouw.



Hij heeft nooit een verklaring kunnen geven voor zijn gedrag. De druppel die de emmer deed overlopen was toen het koppel uiteten ging.



De man stond op een bepaald moment op om naar het toilet te gaan en liet zijn vrouw in het restaurant zitten.



Ze stuurde hem een aantal berichten en verzocht hem om eruit te komen, echter zonder resultaat.



Na 40 minuten vertrok ze en liet hem daar achter.

Reacties

Moest die man altijd in een klein emmertje piesen? Namen ze dat mee naar het restaurant? 🤔 Moest die man altijd in een klein emmertje piesen? Namen ze dat mee naar het restaurant? 🤔

