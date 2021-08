Sirenes blijven stil in groot deel van Gelderland: "Centralisten waren te druk"

In een groot deel van de provincie Gelderland is maandagmiddag geen sirene afgegaan. Landelijk wordt elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur een test met het alarm uitgevoerd.



Omroep Gelderland meldt dat het in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid stil bleef. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kon de test met de sirenes door drukte op de meldkamer niet worden uitgevoerd. Op die meldkamer in Arnhem moet ook de knop voor het luchtalarm in Gelderland-Zuid worden ingedrukt.



De test wordt handmatig uitgevoerd door centralisten op de meldkamer, maar die waren volgens een woordvoerder om 12.00 uur bezig met de afhandeling van een incident. Wat dat inhield is niet bekend.



In de regio Noord- en Oost-Gelderland klonk het luchtalarm wel. Daar wordt op de knop gedrukt op de meldkamer in Apeldoorn.

Reacties

06-08-2021 18:39:48 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.703

OTindex: 37.560

als dat zo werkt, dan vrees ik het ergste als er echt een ramp is en die centralisten moeten evacueren

06-08-2021 18:55:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.073

OTindex: 85.765

Quote:

"Centralisten waren te druk" Hadden die dan allemaal ADHD ? Hadden die dan allemaal ADHD ?

06-08-2021 18:58:28 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.703

OTindex: 37.560

@Mamsie :

als je tegenwoordig niet de diagnose autisme krijgt, dan is de kans groot dat je ADHD hebt als je tegenwoordig niet de diagnose autisme krijgt, dan is de kans groot dat je ADHD hebt

06-08-2021 19:54:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.050

OTindex: 27.533

@botte bijl : Iedereen moet wat mankeren. Anders heeft de zorg niets meer te doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: