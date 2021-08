Altijd bij overledene in de buurt dankzij grafcamera: Helpt met rouwen

Een camera waarmee je via een app dag en nacht een blik kan werpen op een grafsteen. Het bestaat nu dankzij twee ondernemers uit Emmeloord. Zij bedachten de grafcam – 'memories close camera' genaamd – om altijd bij een overleden geliefde in de buurt te kunnen zijn. Maar is het ook een vervanging voor een echt bezoek aan het graf?



Het idee voor de grafcamera ontstond toen ondernemer Mario Hesselberth op vakantie was en zijn opa net was overleden. "Hij had het moeilijk met het verlies, wilde naar de begraafplaats maar dat kon niet. Toen dachten we: waarom is dit er niet?", vertelt Geza Sarkany, die samen met Mario de grafcamera heeft ontwikkeld.



Hij legt uit hoe het werkt: "De camera heeft een simkaart die verbinding maakt met een app op je telefoon of tablet. Hij krijgt stroom door middel van het aangesloten zonnepaneel waardoor je altijd digitaal het graf kan bezoeken."



Rouwdeskundige Ellen Dreezens is sceptisch. "Op zich zie ik voordelen voor bepaalde groepen, maar ik denk niet dat je rouw met zo'n camera sneller op kan lossen. Als je naar een graf toegaat, dan neem je actiever een stap om je verdriet aan te gaan. Dat heeft rouw nodig."



Het kan zelfs tegenwerken om continu naar een camera te kijken. "Als je dat 24/7 doet, loop je het gevaar dat je in het rouwproces blijft hangen. De nabestaanden kijken dan te weinig naar de herstelkant en blijven te veel in het verleden hangen."



De grafcamera zelf kost 600 euro, en het data-abonnement om de beelden te streamen is 15 euro per maand. Daarmee kunnen maximaal vier familieleden de beelden bekijken. “Een soort Netflix Familie-abonnement", aldus de ontwikkelaar.



Volgens Geza Sarkany is de grafcamera niet bedoeld als vervanging van het fysieke bezoek. "Het is meer een aanvulling en ondersteuning in het rouwproces. Als je ver weg verhuist, je hebt een drukke baan of bent mindervalide, dan kan je voor je gevoel toch nog bij die persoon zijn. Dat helpt mensen met het verwerken van het verdriet."



In de Verenigde Staten bestaat een dergelijke camera al. "Daar zien we dat mensen in het begin veel streamen. Dat stabiliseert na verloop van tijd. Later zijn het vooral de overlijdensdagen of geboortedagen dat er gekeken wordt."

En gewoon een mooie foto van het graf en de steen lijkt mij ook te volstaan.



Wat verwacht je van een filmpje van iets dat niet beweegt? Een hondje dat tegen de steen aan pist?

Voeten van mensen die voorbijlopen?

Voeten van mensen die voorbijlopen?



Een kleine verborgen camera kan helpen om grafrovers en grafschenners in beeld te brengen. Quote @Mamsie : Wat verwacht je van een filmpje van iets dat niet beweegt? Een hondje dat tegen de steen aan pist?Voeten van mensen die voorbijlopen?Een kleine verborgen camera kan helpen om grafrovers en grafschenners in beeld te brengen.

