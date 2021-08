Sophie probeert man te wekken voor een stoeipartij maar eindigt in een rolstoel

Sophie, 44, en Guy, 53, waren smoorverliefd toen de tragedie zich voordeed. Terwijl ze hun eerste huwelijksverjaardag vierden, kreeg Sophie een plotse drang en probeerde haar echtgenoot wakker te maken door aan weerszijden van hem te springen. Maar helaas, ze viel heel ongelukkig uit bed. “Ik denk dat ik mezelf knock-out geslagen heb,” vertelde ze The Sun. Ze werd wakker op de vloer met het gevoel dat haar benen erg koud waren. Ze kon ze niet bewegen. “Ik probeerde mezelf aan het bed op te trekken… en toen moet ik gevallen zijn en het bewustzijn weer verloren hebben,” zei Sophie.



Pas rond 2.30 uur, toen Guy opstond om naar het toilet te gaan, merkte hij dat Sophie niet meer naast hem lag. “Ik was dood gewicht,” voegt de 40-jarige eraan toe. Guy droeg haar naar bed en ze gingen weer slapen.



Maar ’s morgens, toen Sophie opstond om naar haar werk te gaan, besefte ze dat ze zich nog steeds niet kon bewegen. Guy bracht haar onmiddellijk naar het ziekenhuis. Daar vernam Sophie dat haar ruggenmerg bij de val was beschadigd, in verschillende wervels van de wervelkolom. Zij is enkele maanden in het ziekenhuis opgenomen en wordt al twee jaar geopereerd. Maar ze zal nooit meer kunnen lopen…



“Ik zie er niet meer uit als mezelf, ik haat het om in de spiegel te kijken. Ik val uit elkaar,” vertelde Sophie aan de Britse krant. De moeder van drie kinderen is nu niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Om wat minder afhankelijk te zijn, zamelt de 40-jarige donaties in om een driewielige scooter en aan haar handicap aangepaste kleding te kopen.

Reacties

05-08-2021 18:08:54 allone

toen Sophie opstond om naar haar werk te gaan, besefte ze dat ze zich nog steeds niet kon bewegen. ze stond dus niet op



Wel pech, dat je zo ongelukkig terecht komt.



Huwelijksverjaardag is geen Nederlands woord, voor zover ik weet. En ofwel ze is 40 ofwel ze is 44.. Zou de rest van het bericht wel kloppen?



05-08-2021 19:05:19 Mamsie

En wat heb je gekregen op de eerste verjaardag van je huwelijk?

O, een dwarslaesie, dat had ik nou niet verwacht.

Vreselijk, hoe een stoeipartijtje gruwelijk kan mislopen....



Ik heb zoiets in het héél klein gehad, probeerde de bankkussens onder papsie uit te trekken die op de bank lag.

Dat leverde mij een gebroken rechter ringvinger op maar daar had ik geen erg in. Het deed wél ellendig pijn maar ik dacht dat die "kneuzing " wel weer zou overgaan. Toch een raar vingertopje aan overgehouden.

05-08-2021 19:49:24 Jura6

@Mamsie : Mallet Finger?



Dat heb ik met mn linker pink. Afgescheurde pees en daardoor een dik topje en staat voor altijd krom... omdat ik dacht dat het gekneusd was en daardoor te laat was voor eventuele behandeling.



05-08-2021 19:57:27 Emmo

@Jura6 : @Mamsie : Toen ik stage liep op trauma in het ziekenhuis kwamen er verrassend veel huisvrouwen langs die een vinger gebroken hadden bij het beddenopmaken.

05-08-2021 20:37:41 Mamsie

Op een later gemaakte röntgenfoto is een vervormd eindkootje te zien. @Jura6 : Meer een krakvinger.Op een later gemaakte röntgenfoto is een vervormd eindkootje te zien.

