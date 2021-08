Nep-bankmedewerker maakt meer dan 150.000 euro buit bij meerdere slachtoffers

De politie heeft de afgelopen week 21 aangiftes binnenkregen van spoofing, een vorm van oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als bankmedewerker. Het totale schadebedrag van de slachtoffers is 150.062 euro. Gemiddeld zijn zij rond de 7.000 kwijt, maar er zijn ook uitschieters naar meer dan 50.000 euro.



De slachtoffers vertellen aan de politie dat de oplichter zich voordoet als bankmedewerker. De oplichter belt met een anoniem nummer of het nummer van de bank. De dader kan zowel een man of een vrouw zijn, schrijft de politie, en is zeer overtuigend. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de slachtoffers van veel verschillende leeftijden gaat. "Het gaat niet alleen om oudere mensen, maar ook jongeren. Het is soms ook makkelijker om voor zoiets te vallen als je erg druk bent."



De nep-bankmedewerker zegt tegen de slachtoffers dat er is geconstateerd dat criminelen geld van hun bankrekening hadden willen overboeken naar een andere rekening. Soms zegt de 'medewerker' zelfs dat het slachtoffer is opgelicht. Het lijkt hierdoor logisch dat er een bankmedewerker belt, schrijft de politie.



De oplichters gebruiken drie verschillende manieren om slachtoffers op te lichten. Soms laten zij de bankpas ophalen. Het slachtoffer moet dan eerst uw pincode inspreken, en krijgt dan een code die doorgegeven moet worden aan degene die de pas komt ophalen. Een echte bankmedewerker zou deze dingen nooit van een klant vragen.



Andere keren wordt er gevraagd een programma op de computer te installeren, waarna de computer wordt overgenomen. Het is ook mogelijk dat er gevraagd wordt om het geld 'veilig te stellen', het moet dan overgemaakt worden naar een andere rekening.

Toch denk ik dat ik er niet in zou trappen.

Ik zou nooit mijn pincode geven en zeker niets op een computer installeren.

Ik zou eerst de bank bellen.

