Blunderende gewapende overvallers in shoarmazaak op camera

De twee voortvluchtige mannen die op dertien mei even na middernacht een shoarmazaak in Heerhugowaard wilden overvallen, zijn te zien op camerabeelden. De politie heeft beelden vrijgegeven van hun poging in winkelcentrum Middenwaard: de één heeft een hamer, de ander een mes, dat hij laat vallen.Het gebeurde rond 00.20 uur. De gemaskerde mannen, helemaal in het zwart gekleed, lopen langs de ingang van de ondergrondse garage richting de eettent. Ze lopen in het begin rustig, kijken om zich heen en komen uiteindelijk rennend met een witte tas door de deur de shoarmazaak in.Dan loopt de ene man in de richting van de medewerker en slaat een paar keer met de hamer op de toonbank. De medewerker beweegt in de richting van de overvallers, waarna ze ineens wegvluchten. De ander laat dan het mes vallen.Ze rennen vervolgens in de richting van de Zuidtangent of Schrijverswijk. De politie zegt dat de twee lastig te herkennen zijn: ze lijken jongvolwassen en degene met het mes heeft een normaal postuur en een wit logo, rechts beneden op zijn glanzende zwarte trainingsbroek."De ander is rank en loopt een tikkeltje slungelig met de voeten licht naar binnen gedraaid. Hij heeft een wit logo rechts op zijn bovenkleding en zijn hamer is lijkt geheel bruin. Mogelijk hout. Kenners herkennen misschien de details", aldus de politie.