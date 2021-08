Franse toerist vestigt olympisch record trambaan rijden in centrum Amsterdam

Een automobilist uit Frankrijk is vrijdagnacht de trambaan op het Mr. Visserplein in het centrum van Amsterdam opgereden. De Amsterdamse politie was onder de indruk van de afstand die hij daar aflegde.Op Instagram schrijven agenten dat hij een olympisch record heeft gevestigd. "Met 25.3 meter was dit een nieuw record en verpulverde hij het oude record wat op naam stond van een 23-jarige Duitse student Psychologie."Dat kwam mogelijk door de staat waarin de Fransman verkeerde. Hij bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Zijn rijbewijs werd daarom ingevorderd. Een takelwagen van de politie heeft de auto van de trambaan gehaald.