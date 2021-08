Dichte deur bij spook-testlocatie

MCD Medical wil de schade vergoeden

aan de mensen die zich afgelopen week

tevergeefs meldden voor een coronatest

in Goes,meldt Omroep Zeeland.Op het

opgegeven adres aan de Joachimikade zit

geen testlocatie.Alle gedupeerden,naar

schatting 300,krijgen een cadeaukaart

van 25 euro.Wie veel kosten heeft

gemaakt,kan ook die vergoed krijgen.



"Hier is iets vreselijks misgegaan",

zegt Thijs van Zanten van MCD Medical.

"We hadden van de 27 nieuwe locaties er

26 bezocht.Maar Goes zijn we vergeten."



Sommige gedupeerden weken uit naar een

andere locatie.Maar een aantal had daar

de tijd of mogelijkheid niet voor.

Reacties

04-08-2021 22:14:29 botte bijl

Oudgediende



Quote:

Alle gedupeerden,naar

schatting 300,krijgen een cadeaukaart

van 25 euro.

krijgt het spook niks krijgt het spook niks

