Politie denkt dat verbrand lichaam van vrouw een etalagepop is en dumpt lijk in vuilcontainer

Agenten hebben na een bosbrand een verkoold lijk van een vrouw per ongeluk in een vuilcontainer van een politiebureau gedumpt, omdat ze dachten dat het een etalagepop was.



In een verklaring werd aangehaald dat ooggetuigen verklaarden dat iemand de bosbrand had veroorzaakt door een mannequin in brand te steken.



Op de locatie werd een verbrand lijk ontdekt, echter gingen de agenten uit Quebec, Canada, ervan uit dat het om de etalagepop ging.



Enkele uren nadat de agenten het lijk hadden gedumpt, werd de vrouw als vermist opgegeven door haar echtgenoot.



De politie traceerde haar telefoon en ontdekte dat de vrouw op de plek was waar de felle brand had gewoed en dat niet een pop maar het lijk van een persoon was gedumpt in een container.



Na het incident heeft het politiebureau haar verontschuldiging aangeboden, schrijft Oddely.

