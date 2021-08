Voorbijganger rijdt weg in politieauto met draaiende motor

Respect voor de politie is jammer genoeg niet voor iedereen een evidentie. Kijk maar even mee hoe deze Nederlandse jongeman niet alleen het lef heeft om in een politieauto met draaiende motor te stappen… hij rijdt er gewoon mee weg! Om de feiten nog wat ernstiger te maken, maakt hij ook nog even een video om zijn ‘heldendaad’ te delen met zijn vrienden.De video in kwestie is op dit moment in Nederland een van de meest gedeelde video’s op WhatsApp. Of de man in kwestie intussen opgepakt werd, is niet bekend.