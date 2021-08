Hondje met drie poten loopt net zoals mens

Hondje Dexter is een ware TikTok-sensatie geworden nadat het dier leerde lopen als een mens. Dat was een noodzaak, want de viervoeter heeft na een auto-ongeluk nog maar drie poten.De zes jaar oude hond Dexter was nog maar een puppy toen het noodlot toesloeg: een auto-ongeluk. De viervoeter had vijf operaties in één jaar nodig en moest een poot afgeven, maar overleefde het onheil. Met één voorpoot minder en de andere voorpoot die minder goed werkte, moest Dexter wel terug leren lopen. En dat deed hij op een heel speciale manier.Wanneer Dexter op z’n twee achterpoten voorbij loopt, kijken mensen die ‘m nog nooit gezien hebben al eens twee keer achterom. En recent verovert Dexter ook harten op TikTok, waar de «super blije en sociale» hond al een hele schare fans heeft.