Niet op tijd betaald? Dan haalt deze aannemer de sloophamer boven

Een aannemer uit het Duitse Blumberg was duidelijk niet goed gezind toen zijn baas het hem beloofde geld nog altijd niet had gestort. Hij haalde zijn graafmachine boven en sloeg daarmee nagelnieuwe appartementsgebouwen kort en klein.Het incident gebeurde woensdagavond in het Duitse Blumberg. De 47-jarige aannemer beweert dat zijn baas hem bijna 5 miljoen euro verschuldigd was, maar daar had hij nog geen cent van gezien. Om duidelijk te maken dat hem dat niet zinde, pakte hij zijn graafmachine en begon aan een rondje sloopwerk. Een gloednieuw gebouw met zo’n 30 appartementen moest eraan geloven: de ruiten worden aan diggelen geslagen en de balkons vliegen door de lucht. In het gebouw waren gelukkig geen mensen aanwezig, maar zo’n 50 getuigen sloegen de brokkenpiloot gade. Naar verluidt zou de aannemer enkel gestopt zijn toen zijn graafmachine het begaf. Hij gaf zich daarna wel vrijwillig aan bij de politie. Hij zo voor zo’n 50.000 euro aan schade hebben berokkend.