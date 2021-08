Man met obesitas stopt levende paling van 20 cm in achterste om af te slanken

Een man overleed bijna nadat hij een paling van ruim 20 centimeter lang in zijn achterste stopte in een poging zijn zwaarlijvigheid te bestrijden.



De man uit China bezocht een ziekenhuis met ernstige buikklachten, schrijft Whats News 2day.



De levende vis had zich door de dikke darm van de man gebeten en kwam vast te zitten in zijn buik, zeiden artsen.



Tijdens een succesvolle operatie werd de aal door artsen verwijderd.



Hij zou kunnen sterven aan hemolyse; een toestand waarbij de rode bloedcellen worden vernietigd als bacteriën uit de dikke darm de buik bereiken.

Reacties

04-08-2021 12:25:03 Buick

Erelid

WMRindex: 1.791

OTindex: 543

Wnplts: amsterdam

Een echte palingvisser dus.

04-08-2021 12:33:17 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.672

OTindex: 37.542

ook daar hebben dikke mensen dus het idee dat ze niet dik mogen zijn

04-08-2021 13:02:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.195

OTindex: 78.927

@BatFish : maar van alle achterlijke ideeën is dit toch wel het achterlijkst

04-08-2021 13:14:00 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.715

OTindex: 20.589

@allone : Ik weet niet... Er zijn er meedere die voor deze accolade in aanmerking komen, maar hij zal wel aardig in de top-tien staan. Als je even googelt op "stupid ways to lose weight" kom je op methodes die hier aardig in de buurt komen

