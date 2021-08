Man ligt klaar om begraven te worden, maar komt plots terug tot leven

Een man uit Libanon heeft als bij wonder een teken van leven gegeven vlak voor hij begraven zou worden. De man, die in een open kist lag, kreeg de laatste groet van zijn familie en vrienden toen commotie ontstond omdat ze hem zagen bewegen.De bizarre begrafenis vond eerder deze week plaats in Baalbek-Hermel, een stad in het noordoosten van Libanon. Een nog onbekende man lag in een open kist klaar om begraven te worden, maar toen bleek dat hij toch nog niet overleden was. Een kleine beweging van de ‘dode’ man zette de begrafenis helemaal op stelten: enkele rouwende aanwezigen probeerden de man van eerste hulp te voorzien, intussen werd de ambulance in allerijl verwittigd. De man werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens lokale media zou hij wel degelijk nog in leven zijn, maar het is niet duidelijk waarom en hoe hij dan eerst werd doodverklaard.De beelden van de chaotische begrafenis gaan in Libanon intussen als een lopend vuurtje rond op sociale media.