Australische kajakster pakt bronzen plak op Spelen dankzij condoom

Jessica Fox pakte bij het kajakken op de Olympische Spelen een bronzen medaille. Dat is op zich geen wonder, aangezien Jess tot de top van de wereld behoort. De manier waarop Fox aan die bronzen plak kwam, was echter wel bijzonder. Daarbij kreeg ze hulp van een condoom, ja echt waar.De kajak van Fox was wat gehavend na haar trainingen, dus moest ze aan de bak om die te repareren. Van de organisatie van de Olympische Spelen krijgt iedere atleet een gratis setje condooms, al gebruikt ieder die waarschijnlijk op zijn eigen manier. Foxx had het rubbertje nodig om haar kajak te fixen.Via TikTok deelde Fox een video hoe zij haar kajak repareerde. Het carbongedeelte aan het einde van haar kajak was niet meer helemaal heel en dat loste ze op door er een condoom overheen te trekken.