SP-raadslid moet weg na dutje tijdens vergadering: “Alleen haar kat was in beeld”

De SP in Gennep heeft genoeg van een raadslid dat tijdens een digitale raadsvergadering afwezig was. Er was enkel een boekenkast en een kat in beeld. Later gaf Anieta Janssen toe dat ze sliep. Ze is inmiddels opgestapt. Het was al het zoveelste voorval, zegt het bestuur.



"Eerst logde ze te laat in en vervolgens was alleen de kruin van haar hoofd aanwezig", vertelt Hans Frentz, voorzitter van de SP-fractie aan EditieNL. Vervolgens gaf ze geen antwoord op vragen van de burgemeester. "Alleen in het begin hebben we haar even gezien. Daarna is ze de hele vergadering afwezig geweest. Een collega en ik hebben beiden nog geprobeerd contact te krijgen door te sms'en en te bellen, maar ze reageerde nergens op." Niet gek: ze bleek in slaap gevallen.



Het was het zoveelste incident met het raadslid. "Ik ga mij daar niet inhoudelijk over uitlaten. Dat is aan haarzelf. Maar laat ik het zo zeggen: het is niet de eerste keer dat haar kat in beeld was. Er hebben soortgelijke voorvallen plaatsgevonden. Ze is haar afspraken slecht nagekomen."

Reacties

03-08-2021 16:38:37 Emmo

Mogelijk was de kat de slimste van de twee.

03-08-2021 16:44:32 Grouse

Nog een geluk dat het haar kat was en niet haar poes

03-08-2021 19:47:48 Mikeph

Ik zie bij 4 andere helemaal geen beeld.

