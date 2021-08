De redenen waarom mensen vreemdgaan volgens de wetenschap

Je zou denken dat wie al flink wat jaren een prima relatie heeft niet vreemd zal gaan, maar dat is niet zo. Het hangt van heel andere factoren af of iemand een scheve schaats rijdt.



Uit onderzoek van de universiteit van Queensland blijkt dat de schuinsmarcheerders vaker al veel sekspartners hebben gehad. Ze hebben daardoor meer 'vaardigheden' op dit gebied. Ook zijn de vreemdgangers vaker impulsief. Ze denken simpelweg niet na voordat ze het aanleggen met een ander dan hun eigen partner.



Weinig verrassend is dat de belangrijkste redenen om vreemd te gaan bestaan uit gevoelens van verwijdering en een gebrek aan tevredenheid met de relatie. De lengte en de diepgang van een relatie hadden dan weer minimale invloed op de kans op ontrouw.

Reacties

03-08-2021 15:11:19 Mamsie

Oudgediende



Quote:

belangrijkste redenen om vreemd te gaan bestaan uit gevoelens van verwijdering



Jaja, da's een bekende.... mijn vrouw begrijpt me niet meer... Jaja, da's een bekende.... mijn vrouw begrijpt me niet meer...

