Reuzenschildpadden zien elkaar voor het eerst via FaceTime

Twee reuzenschildpadden hebben elkaar in een Australische dierentuin wel op heel bijzondere wijze ontmoet. Door de coronacrisis was een échte ontmoeting nog niet mogelijk, dus kwam de dierentuin met een ludiek idee en liet de twee dieren met elkaar FaceTimen.Het gaat om de Galapagos-reuzenschildpadden Hugo en Estrella. Hugo, die al sinds 1963 in het Australian Reptile Park woont, is inmiddels 70 jaar oud. Hij zou begin vorig jaar al worden vergezeld door Estrella, die vanuit Duitsland naar Australië zou komen.Door de coronacrisis liep dat echter vertraging op. Vorige maand kwam Estrella, na meer dan een jaar wachten, eindelijk naar hetzelfde park in Australië. Toch moet het dier nog zeker tot september in quarantaine blijven.De verzorgers van de dierentuin besloten dat het tijd was dat de twee dieren elkaar ontmoetten. Omdat het niet in echt kon, organiseerden ze een virtuele date.Eindelijk een vriendinDaniel Rumsey, verzorger in de dierentuin, is blij dat de twee schildpadden elkaar al even hebben kunnen zien. "We wilden al langere tijd een vriendin voor Hugo regelen", legt hij uit. "Zij kan de speciale rots die hij nu in zijn verblijf heeft hopelijk vervangen."