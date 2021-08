Hoogwaterpech: boot hangt verticaal in Roermondse haven

Een bijzonder tafereel in de jachthaven Maas en Roer aan de Hatenboer. Daar is een plezierjacht namelijk verticaal komen te staan door het hoogwater. De 79-jarige eigenaar baalt enorm.De schade aan het bootje is waarschijnlijk groot. De achtersteven ligt volledig onder water. En in dat gedeelte bevindt zich ook de motor. Dinsdagochtend wordt de boot met een speciale takelboot uit de ongewone positie gehesen en op het droge gebracht.De 79-jarige Bernd Laakmann uit Krefeld is eigenaar van de boot. Hij ziet de voorbereidingen van het takelen met lede ogen aan. De eerste schrik heeft hij vorige week al gehad. De boot hangt er al een week. "We zullen zien wat de schade is. Maar het is een bootje uit 1972. Het is weliswaar all risk verzekerd, maar het is maar de vraag hoe de huidige staat getaxeerd wordt. Ik heb er mijn ziel en zaligheid ingestoken. Ieder jaar heb ik erin geïnvesteerd en dingen beter gemaakt. Het bootje was helemaal tiptop en zelfs afgelopen jaar nog volledig gerenoveerd. Dat geld krijg ik er waarschijnlijk nooit voor terug.”Laakmann uit Krefeld heeft al sinds 1985 een lidmaatschap bij de haven in Roermond en vaart er al sinds de jaren zeventig. Hij had juist besloten nog twee of drie jaar te genieten en dan de boot te verkopen.