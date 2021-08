Autowasser gaat met Mercedes van klant eten kopen en rijdt auto total loss

Een man die bij een carwash werkt is in de problemen gekomen nadat hij in de auto van zijn cliƫnt reed om fastfood te kopen en de auto in de prak reed.In een video die op sociale media werd gedeeld, is de Nigeriaanse man te zien die de eigenaar van de auto smeekt om hem te vergeven.De auto was zwaar beschadigd en de jongeman was berouwvol, maar de video is niet lang genoeg om te zien of hij vergeven was of niet.