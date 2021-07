Vrouw maakt selfie met pistool en schiet per ongeluk zichzelf

Een 26-jarige vrouw kwam om het leven nadat ze per ongeluk zichzelf neerschoot.



De Indiase maakte een selfie met het geladen wapen en drukte af op het verkeerde apparaat.



Ze legde haar vinger op de trekker om te poseren met het wapen waarna het wapen afging. Volgens Ary News raakte de kogel de vrouw in haar nek. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Echter had ze bij aankomst het leven al gelaten.

Reacties

31-07-2021 16:43:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.165

OTindex: 78.878

Quote:

drukte af op het verkeerde apparaat misschien had ze 2 linker handen? misschien had ze 2 linker handen?

31-07-2021 17:04:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.165

OTindex: 78.878

Maar 'een plaatje schieten' is nog steeds een heel normale uitdrukking.

31-07-2021 17:46:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.933

OTindex: 27.526

Tuurlijk. Voor zo iets gebruik je natúúrlijk een geladen en op scherp staand pistool.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: