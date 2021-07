Vrouw moet buiten wachten bij autokeuring wegens ongepaste outfit: «Afleiding voor garagisten»

De Amerikaanse Tia Wood is woedend nadat ze buiten moest wachten tijdens de keuring van haar wagen. Ze beweert dat ze de garage niet in mocht omdat haar topje ongepast was, maar met dat laatste is ze het duidelijk niet mee eens.Tia Wood trok naar TikTok om haar meer dan 17.000 volgers op de hoogte te brengen van het incident. «Ik wist niet dat er een dresscode was om mijn auto te laten keuren!!!», schrijft ze in hoofdletters bij het filmpje. Daarin laat ze zien wat ze droeg op het moment van de keuring: een jeansshortje en een (extra korte) crop top. «Ik moest buiten wachten omdat mijn topje te ongepast was», schrijft ze. Volgens de Amerikaanse vroeg een vrouwelijke medewerker haar of ze niets anders had om aan te doen. Dat was niet het geval, dus moest Tia buiten wachten, in plaats van in de voorziene wachtruimte met de andere klanten. Bovendien moest ze helemaal rond het gebouw heen lopen, in plaats van door het gebouw naar buiten te gaan. «Zijn de auto aan het keuren of zijn ze hem aan het dopen?», grapte de vrouw.In de reacties van de druk bekeken video steunen velen de vrouw. «ZIJ zijn ongepast» en «Het is juli, het is warm», klinkt het onder meer. Maar anderen vinden het topje van de vrouw wel degelijk niet de juiste kledij om je auto te laten keuren. «Dat is geen topje, dat is een opgesmukte beha», is een veelgelezen reactie. Anderen maken zich zorgen dat het niemandalletje het mannelijke werkvolk zal afleiden. «Het is voor hun veiligheid» en «Ze zouden ongepast naar je staren», klinkt het.In een volgende video belt Tia de garage met de sarcastische vraag of ze een dresscode hebben. Ze legt het incident uit, en de receptioniste is duidelijk beschaamd. «We vragen onze klanten enkel om een mondmasker te dragen», zegt ze. De receptioniste belooft de zaak uit te klaren. «Dit is echt, vreemd, het is nog nooit eerder gebeurd», klinkt het.